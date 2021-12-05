Боттас рассказал о своей цели на старт гонки Формулы-1 в Саудовской Аравии

Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Саудовской Аравии и рассказал о своей цели на старт воскресной гонки.



«На этой трассе начинаешь испытывать такой заряд адреналина! Завтра будет нелегко, тут такая напряжённая борьба, но по крайней мере мы стартуем с лучших позиций. Учитывая то, насколько непростой была квалификация, это отличный результат. Старт завтра слева, определённо, будет с пыльной стороны, но я поборюсь за то, чтобы сохранить позицию. Это одна из сложнейших трасс года — и психологически, и физически. И это потрясающе, ведь завтра может произойти всё что угодно», — приводит слова финского пилота пресс-служба «Мерседеса».