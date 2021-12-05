«Если посмотреть записи, становится страшно». Перес — о трассе ГП Саудовской Аравии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о трассе Гран-при Саудовской Аравии. Мексиканский гонщик нашёл её довольно рискованной.



«Это действительно хорошая трасса, хотя и очень опасная с точки зрения множества прямых, которые как бы уходят в сторону, в результате чего повороты получаются слепыми. Если посмотреть на некоторые записи с бортовых камер, то становится действительно страшно. Надеюсь, что в гонке ничего плохого не произойдёт.



Я просто думаю, что трассу сделали несколько опасной без особой на то причины — если принять во внимание те скорости, которых мы достигаем, при этом не забывая о возможной разницы в скоростях. Думаю, после уик-энда мы внимательно всё изучим», — приводит слова Переса The Race.