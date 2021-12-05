Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон догнал Ферстаппена, но уступает лишь по количеству побед

После гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Льюис Хэмилтон отыграл у лидирующего Макса Ферстаппена восемь очков, благодаря чему сравнялся с ним в общем зачёте. Нидерландский гонщик занимает первую строчку только за счёт большего количества побед.



Формула-1. Общий зачёт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 369,5 очка

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 369,5

3. Валттери Боттас («Мерседес») – 218

4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190

5. Шарль Леклер («Феррари») – 158

6. Ландо Норрис («Макларен») – 154

7. Карлос Сайнс («Феррари») – 149,5

8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 100

10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77

11. Эстебан Окон («Альпин») – 72

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34

14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20

15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10

17. Николас Латифи («Уильямс») – 7

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3

19. Мик Шумахер («Хаас») – 0

20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0

21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.