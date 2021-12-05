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Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон догнал Ферстаппена, но уступает лишь по количеству побед

Общий зачёт Формулы-1: Хэмилтон догнал Ферстаппена, но уступает лишь по количеству побед
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После гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Льюис Хэмилтон отыграл у лидирующего Макса Ферстаппена восемь очков, благодаря чему сравнялся с ним в общем зачёте. Нидерландский гонщик занимает первую строчку только за счёт большего количества побед.

Формула-1. Общий зачёт

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 369,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 369,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 218
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Шарль Леклер («Феррари») – 158
6. Ландо Норрис («Макларен») – 154
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 149,5
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 100
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 77
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 43
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 20
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.

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