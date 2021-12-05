Журналист BBC: Ферстаппен взял шампанское и ушёл. Никакого контакта с Хэмилтоном
Поделиться
Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон рассказал о поведении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по окончании Гран-при Саудовской Аравии.
«Ферстаппен взял свою бутылку шампанского и ушёл с трибуны, не участвуя в обливании. Никакого зрительного контакта между ним и Хэмилтоном», — написал Бенсон в «Твиттере».
Напомним, победу в заезде праздновал Льюис Хэмилтон, Ферстаппен стал вторым. Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин сошёл с дистанции.
Перед финальным этапом Формулы-1 Ферстаппен и Хэмилтон имеют равное число очков, но голландец лидирует за счёт большего числа побед.
Отметим, что заключительный Гран-при Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт с 10 по 12 декабря.
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
00:18
-
00:14
-
00:13
- 5 декабря 2021
-
23:42
-
23:42
-
23:40
-
23:40
-
23:33
-
23:28
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:07
-
23:04
-
22:59
-
22:58
-
22:42
-
21:53
-
21:29
-
21:07
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:21
-
19:09
-
18:25
-
17:55
-
16:45
-
15:48
-
15:00
-
14:58
-
13:48
-
13:00
-
12:38
-
11:52
Партнерский контент