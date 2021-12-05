Журналист BBC: Ферстаппен взял шампанское и ушёл. Никакого контакта с Хэмилтоном

Журналист BBC Sport Эндрю Бенсон рассказал о поведении голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена по окончании Гран-при Саудовской Аравии.



«Ферстаппен взял свою бутылку шампанского и ушёл с трибуны, не участвуя в обливании. Никакого зрительного контакта между ним и Хэмилтоном», — написал Бенсон в «Твиттере».



Напомним, победу в заезде праздновал Льюис Хэмилтон, Ферстаппен стал вторым. Тройку сильнейших замкнул ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин сошёл с дистанции.



Перед финальным этапом Формулы-1 Ферстаппен и Хэмилтон имеют равное число очков, но голландец лидирует за счёт большего числа побед.



Отметим, что заключительный Гран-при Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт с 10 по 12 декабря.