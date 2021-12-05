Хэмилтон врезался в Ферстаппена — и всё равно победил! Невероятная битва Ф-1 в Джидде

Первый старт: до аварии Шумахера всё было спокойно и даже скучно

Первый из многих стартов — единственный, запланированный изначально – выдался относительно спокойным: в тройке лидеров не произошло никаких изменений, да и в споре за четвёртое место Шарль Леклер пусть и с трудом, но отбил атаку со стороны Серхио Переса. И даже обошлось без аварий.

После старта Ферстаппен ничего не мог поделать с дуэтом «Мерседесов»: Хэмилтон немного оторвался от Боттаса, Валттери тоже оставлял Макса далеко за пределами зоны DRS. При прогнозируемой тактике с одним пит-стопом было не совсем понятно, что может сделать Ферстаппен.

Одной из главных надежд голландца и «Ред Булл» мог стать сейфти-кар — и он действительно появился. Машину Мика Шумахера сорвало в скоростном повороте, примерно так же, как это случилось у Шарля Леклера во время пятничных тренировок. После объявления о выезде машины безопасности оба пилота «Мерседеса» рванули в боксы, при этом Боттас заметно замедлился, оттормаживая Ферстаппена. Когда Валттери наконец доехал до пит-лейна, то командный мостик «Ред Булл» решил не копировать тактику немцев и оставил Ферстаппена на трассе.

Рискованное решение австрийцев сорвало куш: когда машину Шумахера эвакуировали, то обнаружили серьёзное повреждение отбойника. Дирекция гонки решила, что продолжать гонку без ремонта нельзя, и вывесила красный флаг. Таким образом все пилоты получили шанс сменить шины и Макс внезапно оказался в лидерах — сильнейший удар по «Мерседесу» и в гонке, и в чемпионате! Ну а, помимо Ферстаппена, красный флаг помог так же не заехавшим на пит-стоп Окону и Риккардо, поднявшимся на четвёртое и пятое места.

Второй старт: провал Ферстаппена и авария Переса!

Реализовать преимущество старта с поул-позишен Ферстаппен не сумел: Макс тронулся с места заметно хуже Хэмилтона и к первому повороту оказался позади. Однако голландец срезал поворот, за счёт этого вновь опередил «Мерседес» и заодно выдавил Льюиса с траектории, благодаря чему на вторую позицию выбрался Окон.

А позади произошла авария. Перес не слишком умно решил попробовать объехать двух соперников посередине — конец на столь узкой уличной трассе был немного предсказуем. Серхио сместился влево, где «Феррари» Леклера и так была прижата к обочине, Шарль слегка задел Чеко — и тот отправился в отбойник. Позади на развернувшийся болид «Ред Булл» среагировал Джордж Расселл и резко ударил по тормозам, а вот Никита Мазепин не видел инцидента и на полной скорости врезался в «Уильямс» — сход для обоих пилотов, а также Переса.

Гонку снова остановили, что дало гоночной дирекции возможность обсудить ситуацию со срезкой Ферстаппена. После переговоров с Майклом Маси в «Ред Булл» согласились, что на втором рестарте Ферстаппен займёт лишь третью стартовую позицию — позади Окона и Хэмилтона.

Третий старт: МАКСимальная атака и драма!

На этот рестарт Ферстаппен выбрал шины «медиум», чем удивил Хэмилтона, которому команда поставила «хард». Более мягкий комплект не помог Максу при рывке с места, однако Льюис не закрыл внутреннюю траекторию и на торможении Ферстаппен смело нырнул внутрь. По сути, у Хэмилтона и Окона была альтернатива: либо устраивать тройную аварию, либо смещаться правее. В итоге Макс стремительно вернулся в лидеры, а Окон и на втором месте был недолго, быстро пропустив Хэмилтона.

Ну и дальше был вопрос: кто окажется быстрее — Ферстаппен или Хэмилтон, и хватит ли «медиума» Макса до финиша. Ждать финальных кругов Льюис не стал и пошёл в атаку на стартовой прямой. Тут у нас в чистом виде повторилась Бразилия: Ферстаппен остался на внутреннем радиусе и даже с контактом выдавил Хэмилтона на обочину. Именно факт контакта явно играл против Макса — и с командного мостика Ферстаппена попросили всё-таки пропустить Льюиса вперёд.

На инструкцию Макс отреагировал хитро: он замедлился на прямой перед 27-м поворотом, чем поставил в тупик Хэмилтона, которого вообще не предупредили о намерениях соперника. Льюис до последнего держался ровно позади «Ред Булл», начал отруливать в самый последний момент и в итоге повредил переднее антикрыло! Невероятный по своей странности эпизод.

Дальше Ферстаппен всё-таки попробовал пропустить Хэмилтона — но очень хитро, перед стартовой прямой, чтобы тут же контратаковать и вернуться вперёд. Но лидировал Макс уже недолго: новая атака Льюиса перед всё тем же финальным поворотом оказалась успешной, причём на сей раз британец для верности заставил соперника уехать на обочину.

После этого Хэмилтон легко уехал и даже с повреждённым крылом начал штамповать быстрейшие круги. «Медиум» Ферстаппена явно стал сдавать, и тут и судьи всё-таки выписали ему пять секунд — поскольку он слишком долго не возвращал позицию после выдавливания Льюиса. При этом и на пит-стоп ради свежих шин и быстрейшего круга Макс поехать не мог: отрыв от Окона оказался недостаточным, причём к финишу он даже чуть снизился.

Ферстаппен вынужден признать поражение — и с учётом лучшего круга Хэмилтон догнал Макса по очкам в общем зачёте. Однако по дополнительным показателям (число побед) голландец всё-таки сохраняет лидерство. Так что при аварии двух претендентов на титул в Абу-Даби Ф-1 получит нового чемпиона.

Окон не удержал подиум, Сайнс — Леклера

Позади дуэта лидеров Эстебан Окон уверенно сдерживал позади Риккардо и Боттаса — у Валттери уже не в первый раз не получалось опередить столь быстрый на прямых «Макларен». Когда финн всё-таки отбросил Риккардо на пятую позицию, то бросился в атаку на «Альпин». Атака в начале финального круга завершилась блокировкой колёс и срезкой поворота, но Боттас не сдался: уже на финишной прямой он опередил «Альпин» на одну десятую! Эстебан остался без подиума.

Риккардо финишировал пятым, Гасли — шестым, а далее две «Феррари» опередили Антонио Джовинацци, после чего устроили разборку друг с другом. Если после второго рестарта Сайнс на «медиуме» прошёл Леклера на «харде», то под финиш Шарль сумел контратаковать и одержать локальную победу внутри команды. Пусть и в споре за седьмое место. Ландо Норрис замкнул очковую зону.

Финальная гонка потрясающего сезона Формулы-1 пройдёт в Абу-Даби в следующие выходные — с 10 по 12 декабря. Она решит всё!