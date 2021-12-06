Мазепин обратился к Хабибу Нурмагомедову после завершения Гран-при в Саудовской Аравии
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22-летний российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин обратился к известному российскому бойцу и экс-чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, который посетил Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии.
«Хабиб, рад был видеть в Сауди», — гласит комментарий Никиты к фотографии с Нурмагомедовым, которая опубликована в «сторис» в «Инстаграме».
Напомним, что россиянин Никита Мазепин не смог завершить гонку в Саудовской Аравии после того, как врезался в гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла. Британец резко затормозил, увидев впереди развернувшийся болид Серхио Переса из «Ред Булл».
Хэмилтон стал победителем Гран-при Саудовской Аравии. Второе место занял Ферстаппен, третьим финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
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