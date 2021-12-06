Будковски сравнил переговоры «Ред Булл» и ФИА с торговлей на рынке

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски высказался о переговорах между спортивным директором «Ред Булл» Джонатаном Уитли и гоночным директором ФИА Майклом Маси перед рестартом Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, Макс Ферстаппен обогнал Льюиса Хэмилтона за пределами трассы, после чего не успел вернуть позицию из-за красных флагов. В итоге в ФИА предложили компромисс, согласно которому Макс терял две позиции на стартовой решётке на рестарте, но не получал штраф.
«Это была сюрреалистичная битва между Майклом Маси и Джонатаном Уитли. Они торговались будто на местном рынке, решая между штрафом и потерей позиций на рестарте. Мы оказались на поуле, что можно назвать необычной ситуацией. Думаю, такое часто происходит во время гонок: не обязательно бартер, а переговоры о том, что нужно вернуть позицию. Если позицию не возвращают, то в дело вмешиваются стюарды, которые могут выписать штраф.
Нельзя сказать, что в итоге ситуация получилась совсем другой, но наблюдать за этим было по-настоящему интересно – и немного сюрреалистично», — приводит слова Будковски Autosport.
- 6 декабря 2021
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