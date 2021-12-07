Брат Феттеля и Р. Шумахер ответили Брандлу, заявившему, что Себастьян больше не в топ-5

Фабиан Феттель отреагировал на критическое замечание в адрес своего младшего брата, четырёхкратного чемпиона мира Формулы-1 Себастьяна Феттеля, которую он получил от бывшего гонщика Формулы-1 Мартина Брандла. Ранее Мартин заявил, что Себастьян больше не входит в топ-5 пилотов. По мнению Брандла, спад Феттеля произошёл после того, как он покинул «Ред Булл» по окончании сезона-2014.
«Когда он переходил в «Астон Мартин», то хотел чего-то нового. Условия там уже отличаются, и кроме того, не секрет, что авто у «Ред Булл» или «Мерседес» всё-таки несколько другие. Я бы не говорил, что Себастьян больше не входит в пятёрку лучших. Не думаю, что что-то стало хуже. Просто сейчас у него другие задачи и новые вызовы», — приводит слова Фабиана GrandPX.news.
Высказался о мнении Брандла и экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер:
«Думаю, Брандлу следовало бы повспоминать о своей собственной карьере. А вообще, мне не кажется, что Феттель или «Астон Мартин» воспринимаются с особой симпатией в Британии. Конечно, в первую очередь Себастьяну нужно чётко понимать, чего он хочет. Он принимает участие во многих проектах, например, по охране окружающей среды. Это здорово, но всё-таки следует быть сосредоточенным на том, чего действительно хочешь».
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