«Поддерживать отношения в нашем случае невозможно». Вольф высказался с Хорнере

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о жёстком противостоянии с Кристианом Хорнером — главой австрийской команды «Ред Булл», признавшись, что порой он не выдерживал градуса напряжения.



«Всё это абсолютно искренне, потому что на карту поставлено так много. Мы амбициозные люди, которые представляют амбициозные команды. Все мы действительно изо всех сил боремся за победу в этом чемпионате. У меня нет ни отрицательных, ни положительных эмоций, но я действительно стараюсь держаться. Да, порой меня заносило, когда я слышал комментарии, которые меня раздражали, но это было только дважды в этом сезоне.



Поддерживать отношения в нашем случае было бы просто невозможно. Ведь так много на кону. Каждый из нас пытается защищать интересы команды. Кроме того, мы просто очень разные и по-другому воспринимаем мир. Я стараюсь просто придерживаться того, что считаю правильным, и он делает то же самое, но по-своему. Может быть, в будущем мы посмеёмся над этим, но не сегодня», — приводит слова Вольфа RacingNews365 со ссылкой на F1 Nation podcast.