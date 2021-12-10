Хорнер — об угрозе снять очки: чем Абу-Даби отличается от Сильверстоуна или Венгрии?

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на напоминание гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси, что в случае намеренной аварии пилоты Ф-1 могут получать суровые штрафы — вплоть до лишения очков в общем зачёте. Маси сделал такую ремарку на фоне предположений, что Макс Ферстаппен может обеспечить себе титул путём столкновения с Льюисом Хэмилтоном.



«Я могу понять, почему Тото и Льюис, уступая числу побед, поддерживают этот пункт. Но никто не собирается говорить, что эта гонка должна закончиться аварией. Насчёт этого много спекуляций, но мы концентрируемся на том, чтобы постараться выиграть на трассе, со взмахом клетчатого флага.



Это лишь одна из 22 гонок. В чём разница этой гонки и, к примеру, Сильверстоуна или Венгрии? Со стороны судей должна быть последовательность в плане штрафов. Думаю, люди в первую очередь сходят с ума, когда считают что-то непоследовательным.



Никто не хочет, чтобы чемпионат завершился в комнате судей или в гравийной ловушке. Мы хотим, чтобы два этих гонщика-титана снова поборолись колесо в колесо, как часто бывало в этом году», — приводит слова Хорнера RaceFans.

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