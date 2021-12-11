Пиастри занял 3-е место в спринтерской гонке в Абу-Даби и стал победителем сезона Ф-2

Австралийский гонщик Оскар Пиастри («Према») финишировал третьим в спринтерской гонке восьмого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая состоялась на стационарной трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Благодаря этому результату молодой пилот досрочно стал победителем сезона Формулы-2.
Гонку выиграл пилот «Карлины» Джехан Дарувала. Бразилец Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») пришёл на финиш вторым. Россиянин Роберт Шварцман («Према») завершил заезд на четвёртой позиции, пропустив Пиастри незадолго до финиша.
Общий зачёт Формулы-2
1. Оскар Пиастри («Према») — 227,5 очков
2. Роберт Шварцман («Према») — 170 очков
3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 150 очков
4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 143,5 очка
5. Тео Пуршер («АРТ») — 126 очков
6. Юри Випс («Хайтек») — 116 очков
7. Джехан Дарувала («Карлин») — 101 очко
8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 99 очков
9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 84 очка
10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков
11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50 очков
12. Ральф Бошунг («Кампос») — 47,5 очков
13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка
14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка
15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка
16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков
17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков
18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков
19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков
20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка
21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко
22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.
- 11 декабря 2021
-
12:20
-
10:53
-
10:34
-
09:35
-
09:00
-
08:00
-
01:12
-
00:48
- 10 декабря 2021
-
23:57
-
22:51
-
21:50
-
20:53
-
20:20
-
19:46
-
19:27
-
19:05
-
18:55
-
18:05
-
17:49
-
17:46
-
17:21
-
17:01
-
16:55
-
16:38
-
15:54
-
15:28
-
15:26
-
14:42
-
14:35
-
14:25
-
13:31
-
12:44
-
11:36
-
11:07
-
10:07