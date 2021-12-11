Пиастри занял 3-е место в спринтерской гонке в Абу-Даби и стал победителем сезона Ф-2

Австралийский гонщик Оскар Пиастри («Према») финишировал третьим в спринтерской гонке восьмого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая состоялась на стационарной трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Благодаря этому результату молодой пилот досрочно стал победителем сезона Формулы-2.

Гонку выиграл пилот «Карлины» Джехан Дарувала. Бразилец Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») пришёл на финиш вторым. Россиянин Роберт Шварцман («Према») завершил заезд на четвёртой позиции, пропустив Пиастри незадолго до финиша.

Общий зачёт Формулы-2



1. Оскар Пиастри («Према») — 227,5 очков

2. Роберт Шварцман («Према») — 170 очков

3. Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози») — 150 очков

4. Дэниел Тиктум («Карлин») — 143,5 очка

5. Тео Пуршер («АРТ») — 126 очков

6. Юри Випс («Хайтек») — 116 очков

7. Джехан Дарувала («Карлин») — 101 очко

8. Лиам Лоусон («Хайтек») — 99 очков

9. Фелипе Другович («УНИ-Виртуози») — 84 очка

10. Рихард Версхор («МП Моторспорт») — 55 очков

11. Кристиан Лундгор («АРТ») — 50 очков

12. Ральф Бошунг («Кампос») — 47,5 очков

13. Маркус Армстронг («ДАМС») — 43 очка

14. Бент Вискал («Трайдент») — 34 очка

15. Давид Бекман («Хароуз»/«Кампос») — 32 очка

16. Рой Ниссани («ДАМС») — 16 очков

17. Лирим Зендели («МП Моторспорт») — 13 очков

18. Джейк Хьюз («ХВА») — 8 очков

19. Джек Дуэн («МП Моторспорт») — 6 очков

20. Энцо Фиттипальди («Хароуз») — 2 очка

21. Марино Сато («Трайдент») — 1 очко

22. Маттео Наннини («ХВА») — 1 очко.