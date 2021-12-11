Пять гонщиков вызвано к судьям после квалификации Гран-при Абу-Даби

Сразу пяти пилотам предстоит предстать перед стюардами Гран-при Абу-Даби Формулы-1 по итогам квалификации на трассе «Яс Марина». Под расследование попали оба пилота «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон, а также представитель «Альфа Таури» Пьер Гасли, австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо и немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель. Все они находятся под подозрением относительно создания помех конкурентам во время их быстрых кругов. Интересно, что в случае с Феттелем разбираться будут сразу два эпизода.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.109
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.371
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.822
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.838
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.883
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0.927
7. Шарль Леклер («Феррари») +1.013
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.111
9. Эстебан Окон («Альпин») +1.280
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.300
Не прошли в третий сегмент:
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:23.460
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:24.043
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:24.066
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:24.251
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:24.305
Не прошли во второй сегмент:
16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:24.338
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:24.423
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:24.779
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:24.906
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:25.685
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