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Ставший 20-м Мазепин верит, что гонка в Абу-Даби получится интересной

Ставший 20-м Мазепин верит, что гонка в Абу-Даби получится интересной
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал 20-й и последний результат в квалификации Гран-при Абу-Даби.

«Сложно, но ещё есть возможности, которые можно использовать. Гонка — это всегда новый вызов, который предоставляет другие возможности по сравнению с квалификацией, и я думаю, что при нынешней новой конфигурации трассы будет интересно. Я готов гоняться в ночное время. И уже не могу дождаться воскресенья», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:22.109
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.371
3. Ландо Норрис («Макларен») +0.822
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0.838
5. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +0.883
6. Валттери Боттас («Мерседес») +0.927
7. Шарль Леклер («Феррари») +1.013
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +1.111
9. Эстебан Окон («Альпин») +1.280
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.300

Не прошли в третий сегмент:

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:23.460
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:24.043
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:24.066
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:24.251
15. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1:24.305

Не прошли во второй сегмент:

16. Николас Латифи («Уильямс») — 1:24.338
17. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:24.423
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:24.779
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1:24.906
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1:25.685

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