Формула-1 показала видео в честь прощания с Кими Райкконеном, завершающим карьеру

Пресс-служба Формулы-1 разместила новое видео в «Инстаграме» чемпионата, на котором пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен вкратце рассказывает свою автобиографию. Гонка Гран-при Абу-Даби, которая состоится сегодня, 12 декабря, станет для Кими прощальной в Ф-1.



«Айсмен своими словами. Формула-1 не будет прежней без тебя, Кими», — говорится в описании к видео.



«Я Кими Райкконен и гоняться — моя работа. Мне нравится, чем я занимаюсь. Возможно, вы помните, как я становился чемпионом с «Феррари».



Я родился западнее Хельсинки в городе, называемом Эспоо. Мой старший брат Рами всегда позволял мне занимать тем, что нравилось и ему. Так я приобщился к мотокроссу. Затем, кажется, когда мне было почти восемь, мы переключились на картинг.



Я смотрел Формулу-1 по телевизору, но даже не думал, что стану пилотом «Королевских гонок». Мне просто нравилось смотреть. Но потом моё желание изменилось. По правде говоря, я делал то, что доставляло мне удовольствие, и так было всегда», — сказал Райкконен.

Видеозапись можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Formula One World Championship.