Оскар Пиастри установил рекорд Формулы-2

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Према», установил рекорд Формулы-2. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата в своём «твиттере». Пиастри праздновал четыре победы подряд в основных гонках этапа, что ранее никому не удавалось.



Победная серия Оскара началась в Монце (Италия), продлилась в Сочи и Джидде (Саудовская Аравия) а сегодня, 12 декабря, была продолжена в Абу-Даби (ОАЭ).



Пиастри стал чемпионом Формулы-2 нынешнего сезона. Его отрыв от второго места, которое завоевал пилот «Премы», россиянин Роберт Щварцман, составил 60,5 балла. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), имеющий в активе 183 очка.



Ранее Оскар прокомментировал тот факт, что даже после завоевания титула в сезоне-2021 он не получил места в Формуле-1.