Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри установил рекорд Формулы-2

Оскар Пиастри установил рекорд Формулы-2
Комментарии

Австралийский гонщик Оскар Пиастри, представляющий команду «Према», установил рекорд Формулы-2. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата в своём «твиттере». Пиастри праздновал четыре победы подряд в основных гонках этапа, что ранее никому не удавалось.

Победная серия Оскара началась в Монце (Италия), продлилась в Сочи и Джидде (Саудовская Аравия) а сегодня, 12 декабря, была продолжена в Абу-Даби (ОАЭ).

Пиастри стал чемпионом Формулы-2 нынешнего сезона. Его отрыв от второго места, которое завоевал пилот «Премы», россиянин Роберт Щварцман, составил 60,5 балла. Третьим в общем зачёте стал представитель Китая Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), имеющий в активе 183 очка.

Ранее Оскар прокомментировал тот факт, что даже после завоевания титула в сезоне-2021 он не получил места в Формуле-1.

Новость по теме
Пиастри: литературно выражаясь, буду сильно раздражён, если не окажусь в Ф-1 в 2023-м
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021