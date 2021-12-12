«Мерседес» пригласил адвоката на рассмотрение апелляции на итоги гонки Гран-при Абу-Даби

Команда Формулы-1 «Ред Булл» сообщила, что «Мерседес» позвал на рассмотрение апелляции на итоги гонки Гран-при Абу-Даби своего адвоката. Об этом сообщил журналист Ян Паркс в своём «твиттере».



Напомним, немецкий коллектив обосновал протест нарушение пункта 12 статьи 48 спортивного регламента Формулы-1 сезона-2021. Данный пункт регулирует решение дирекции гонки о том, могут ли круговые обгонять лидера и машину безопасности в режиме пейс-кара.



Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.



Кроме того, «Мерседес» подал протест на Макса Ферстаппена якобы за нарушение пункта 48,8 спортивного регламента, согласно которому Ферстаппен не имел права обгонять Льюиса Хэмилтона до белой линии. Судя по всему, руководству «Мерседеса» не понравилось, что Макс ехал параллельно Хэмилтону перед рестартом. Стоит отметить, что Льюис намеренно замедлялся в последних поворотах перед рестартом, из-за чего Макс и поравнялся с ним.