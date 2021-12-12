Муж Серены Уильямс — о финальной гонке Ф-1: мои поздравления, автомобиль безопасности

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж знаменитой теннисистки Серены Уильямс, резко отреагировал на развязку финальной гонки сезона Формулы-1, которая проходила в Абу-Даби.
Перед последним кругом часть пилотов уступала круг лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес»). После аварии Николаса Латифи («Уильямс») было принято решение провести рестарт гонки, а отстающим на круг пилотам, разделявшим Хэмилтона и Ферстаппена, позволили обогнать британца и автомобиль безопасности.
«Мои поздравления, автомобиль безопасности», — написал Оганян в своём «твиттере».
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
- 12 декабря 2021
-
22:05
-
21:36
-
21:23
-
21:07
-
21:05
-
20:57
-
20:54
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:33
-
20:00
-
19:56
-
19:49
-
19:44
-
19:37
-
19:37
-
19:28
-
19:25
-
18:59
-
18:56
-
18:35
-
18:33
-
18:32
-
18:32
-
18:30
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:13
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:50
-
17:46