Муж Серены Уильямс — о финальной гонке Ф-1: мои поздравления, автомобиль безопасности

Американский бизнесмен Алексис Оганян, муж знаменитой теннисистки Серены Уильямс, резко отреагировал на развязку финальной гонки сезона Формулы-1, которая проходила в Абу-Даби.

Перед последним кругом часть пилотов уступала круг лидеру Льюису Хэмилтону («Мерседес»). После аварии Николаса Латифи («Уильямс») было принято решение провести рестарт гонки, а отстающим на круг пилотам, разделявшим Хэмилтона и Ферстаппена, позволили обогнать британца и автомобиль безопасности.

«Мои поздравления, автомобиль безопасности», — написал Оганян в своём «твиттере».

Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.