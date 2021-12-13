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Келли Пике прокомментировала завоевание чемпионского титула Максом Ферстаппеном

Келли Пике прокомментировала завоевание чемпионского титула Максом Ферстаппеном
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Келли Пике, девушка пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, высказалась по поводу победы голландца в Формуле-1.

Келли также является дочерью бывшего бразильского автогонщика, трёхкратного чемпиона мира Нельсона Пике и сестрой Нельсона Пике-младшего, который выступал в Формуле-Е.

«Это была одна из самых тяжёлых гонок, которые мне приходилось смотреть в своей жизни, и я видела, как мой брат тоже стал чемпионом мира в Формуле-Е.

За обеими гонками было одинаково тяжело наблюдать, но Макс был легендой и чемпионом на протяжении всего пути. Для него это то, за что он боролся всю свою жизнь. А я просто горжусь тем, что вижу это, и знаю, что у него впереди ещё много всего хорошего», — приводит слова Келли BBC.

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