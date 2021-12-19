Райкконен — о приходе в Ф-1: сейчас пилотов подталкивают к тому, чтобы они платили больше

Финн Кими Райкконен, принявший решение завершить карьеру в Формуле-1, вспомнил, как она начиналась.

«Я быстро перешёл из картинга в Формулу-1. Наверно, это заняло всего два года. Я провёл лишь 23 гонки до своего первого Гран-при — это почти ничего. Сейчас с такими результатами лицензию получить было бы невозможно. Кроме того, гонщику должно быть не менее 18 лет.

Сегодня пилотов подталкивают к тому, чтобы они платили больше денег. Так что мне действительно повезло. Кроме того, меня окружали люди со связями в мире Формулы-1. Да и время было удачное. Конечно, в нужный момент я должен был давать результат. В общем, в моём случае многое сошлось. Но без моих менеджеров у меня никогда не было бы шанса получить место», — приводит слова Райкконена Auto Motor und Sport.