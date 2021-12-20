Антонио Джовинацци получил приз «Золотой шлем»

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, который покинул «Альфа Ромео» по окончании сезона-2021 в Формуле-1, получил на родине приз «Золотой шлем».

«Я очень благодарен за этот приз. Дома у меня много наград, но всегда приятно добавить в копилку ещё одну. Я также должен поблагодарить семью «Феррари», ведь благодаря ей я получил первый контракт в Формуле-1.



Теперь меня ждёт новое испытание, ведь в январе начинается сезон Формулы-E. Я с нетерпением жду начала, чтобы выйти на старт. Будущее покажет, чего мне удастся добиться», — приводит слова Джовинацци Autosprint.

Напомним, по окончании сезона «Альфа Ромео» покинул и другой пилот Кими Райкконен. В следующем сезоне за команду будут выступать Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.