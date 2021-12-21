Феттель — о Мике Шумахере: он с блеском решил свою главную задачу — опередил Мазепина

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель дал комментарий по поводу своего товарища Мика Шумахера, который в сезоне-2021 выступал за «Хаас».

«Мик достойно провёл сезон, хотя у него и была худшая машина в пелотоне. Он с блеском решил свою главную задачу – опередил своего напарника Никиту Мазепина.

В первый год в Формуле-1 пилоту нужно многому научиться. И если возможности учиться и прогрессировать нет, то, конечно, приходится тяжело. Надеюсь, в 2022 году у Мика появится машина, которая будет соответствовать его таланту», — приводит слова Феттеля Bliсk.

Немецкий гонщик не набрал ни одного балла в течение сезона. Лучшим достижением Мика Шумахера в квалификации стало 15-е место во Франции, а в гонке – 14-я позиция на финише в Мексике.