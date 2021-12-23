В Спа показали, как выглядит трасса Формулы-1 во время реконструкции

Появились фотографии с реконструкции трассы Формулы-1 в Спа (Бельгия).

Публикация доступна в «инстаграме» Circuit Spa Francorchamps.

Ранее сообщалось, что кольцевую трассу «Спа-Франкоршам» реконструируют в преддверии мотогонки «24 часа Спа», которая пройдёт в 2022 году.



На треке установят обновлённые трибуны. Возле поворота «Радийон» появятся ещё 13 тысяч мест для зрителей, что увеличит вместимость автодрома в два раза.



Эта реконструкция станет частью длительного проекта по обновлению трассы, рассчитанного на 10 лет. Проект обойдётся в € 80 млн.

Напомним, недавно сообщалось, что зрителям, посетившим в этом году Гран-при Бельгии, который был остановлен после трёх кругов из-за сильного дождя, не будет предложено возмещение стоимости билетов.