Зрители Гран-при в Спа примут участие в розыгрыше бесплатных билетов на следующий сезон

Зрителям, посетившим в этом году Гран-при Бельгии, который был остановлен после трёх кругов из-за сильного дождя, не будет предложено возмещение стоимости билетов.
Организаторы гонки направили письмо болельщикам, которые обратились к ним с жалобой на отмену августовского этапа. Хотя болельщикам не предлагают никакого возмещения за их билеты, им предоставляется возможность принять участие в розыгрыше призов, чтобы получить места на гонке в следующем году. Всего будет разыграно 170 мест. Их можно будет применить как на воскресенье, так и на весь уик-энд Гран-при.
Поскольку вместимость Спа-Франкоршам составляет около 70 000 человек, конкуренция за билеты обещает быть высокой.
Зрителям, посетившим гонку, также предлагается по одному телевизионному абонементу Формулы-1 на человека и возможность посетить «эксклюзивное мероприятие» в четверг перед гонкой следующего года. У болельщиков есть время до конца января, чтобы воспользоваться этим предложением.
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