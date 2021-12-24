Экклстоун: всегда считал Леклера просто хорошим гонщиком, и не более того

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о пилотах «Феррари» Карлосе Сайнсе и Шарле Леклере.
«Недавно я говорил с Карлосом Сайнсом — старшим по телефону, мы говорили о его сыне. Скажем так, многие в Маранелло были удивлены тому, что он смог опередить напарника. Но я всегда считал Леклера просто хорошим гонщиком, и не более того», — цитирует Берни Экклстоуна Blick.
Формула-1. Общий зачёт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 395,5 очка
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 387,5
3. Валттери Боттас («Мерседес») – 230
4. Серхио Перес («Ред Булл») – 190
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 164,5
6. Ландо Норрис («Макларен») – 160
7. Шарль Леклер («Феррари») – 160
8. Даниэль Риккардо («Макларен») – 115
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 108
10. Фернандо Алонсо («Альпин») – 81
11. Эстебан Окон («Альпин») – 72
12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 44
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») – 34
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 30
15. Джордж Расселл («Уильямс») – 16
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – 10
17. Николас Латифи («Уильямс») – 7
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») – 3
19. Мик Шумахер («Хаас») – 0
20. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 0
21. Никита Мазепин («Хаас») – 0.
- 24 декабря 2021
-
21:45
-
20:52
-
19:59
-
18:46
-
17:32
-
16:12
-
15:03
-
14:13
-
13:16
-
12:24
-
10:56
-
09:59
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:41
-
20:50
-
18:43
-
18:35
-
17:45
-
17:11
-
16:51
-
15:50
-
14:58
-
14:23
-
13:36
-
12:14
-
11:17
-
10:12
-
00:32
- 22 декабря 2021
-
23:09
-
22:12
-
20:53
-
19:47
-
19:05