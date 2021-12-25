Де Врис: я бы солгал, если бы сказал, что больше не стремлюсь в Формулу-1

Чемпион Формулы-Е, пилот «Мерседеса» Ник де Врис признался, что не оставил мечту попасть в Формулу-1.
«Любой молодой пилот мечтает о Формуле-1. Я бы солгал, если бы сказал, что больше не стремлюсь попасть в Формулу-1 или отказался от своей мечты. Сейчас я перестал активно работать в этом направлении. Следующий год — новый сезон, посмотрим, что произойдёт. Я буду делать свою работу так хорошо, как только смогу.
Прежде всего я был в восторге, что моё имя вообще упоминали среди кандидатов на место в Формуле-1. Многие видят мой потенциал, и это радует. Не всё зависит от меня, потому что я могу внести свой вклад только выступлениями на трассе. Я доволен тем, чем занимаюсь на данный момент — а именно сражаюсь за победы в чемпионате», — приводит слова Ника де Вриса PlanetF1.
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