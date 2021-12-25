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Карякин нашёл способ выступить на «Дакаре» под российским флагом, несмотря на санкции

Карякин нашёл способ выступить на «Дакаре» под российским флагом, несмотря на санкции
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Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина собирается отказаться от выступления на чемпионате мира, одним из этапов которого является «Дакар», чтобы принять участие в ралли-марафоне «Дакар» под флагом России. Выступать на чемпионате мира под российским флагом экипаж не может из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Нам разрешили участвовать, но с ограничениями, и мы сейчас пытаемся небольшими хитростями их обойти, чтобы всё-таки участвовать под флагом нашей страны. Для меня это принципиальная позиция. Механизм будет заключаться в том, что нам нужно отказаться от участия в чемпионате мира, который будет проходить в процессе «Дакара». Мы будем участвовать в самом «Дакаре», но именно как в этапе чемпионата мира – нет», — приводит слова Карякина «Коммерсантъ».

Марафон «Дакар» пройдёт с 2 по 14 января в Саудовской Аравии.

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