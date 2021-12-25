Карякин нашёл способ выступить на «Дакаре» под российским флагом, несмотря на санкции

Экипаж уральского гонщика Сергея Карякина собирается отказаться от выступления на чемпионате мира, одним из этапов которого является «Дакар», чтобы принять участие в ралли-марафоне «Дакар» под флагом России. Выступать на чемпионате мира под российским флагом экипаж не может из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Нам разрешили участвовать, но с ограничениями, и мы сейчас пытаемся небольшими хитростями их обойти, чтобы всё-таки участвовать под флагом нашей страны. Для меня это принципиальная позиция. Механизм будет заключаться в том, что нам нужно отказаться от участия в чемпионате мира, который будет проходить в процессе «Дакара». Мы будем участвовать в самом «Дакаре», но именно как в этапе чемпионата мира – нет», — приводит слова Карякина «Коммерсантъ».
Марафон «Дакар» пройдёт с 2 по 14 января в Саудовской Аравии.
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