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Палмер: Шумахер уничтожил Мазепина — это лучшее, что он мог сделать

Палмер: Шумахер уничтожил Мазепина — это лучшее, что он мог сделать
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Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер подвёл итоги минувшего сезона «Королевских гонок», в частности поделившись мнением о гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере и пилоте «АльФа Туари» Юке Цуноде.

«Мик проделал отличную работу в ужасно слаборазвитом «Хаасе», уничтожив своего товарища по команде Никиту Мазепина — это было лучшее, что он мог сделать.

Единственным реальным конкурентом для Мика в споре новичков был Юки Цунода, но для Юки этот дебютный сезон получился довольно сложным. Однако чувствуется, что он может больше, а четвёртое место в Абу-Даби придаст ему, как и всей команде, больше уверенности перед началом следующего сезона», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы 1.

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