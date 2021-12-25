Палмер: Шумахер уничтожил Мазепина — это лучшее, что он мог сделать
Поделиться
Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер подвёл итоги минувшего сезона «Королевских гонок», в частности поделившись мнением о гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере и пилоте «АльФа Туари» Юке Цуноде.
«Мик проделал отличную работу в ужасно слаборазвитом «Хаасе», уничтожив своего товарища по команде Никиту Мазепина — это было лучшее, что он мог сделать.
Единственным реальным конкурентом для Мика в споре новичков был Юки Цунода, но для Юки этот дебютный сезон получился довольно сложным. Однако чувствуется, что он может больше, а четвёртое место в Абу-Даби придаст ему, как и всей команде, больше уверенности перед началом следующего сезона», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы 1.
Комментарии
- 25 декабря 2021
-
14:36
-
13:52
-
12:29
-
11:57
-
10:30
-
09:27
-
07:14
-
00:48
- 24 декабря 2021
-
23:57
-
22:57
-
21:45
-
20:52
-
19:59
-
18:46
-
17:32
-
16:12
-
15:03
-
14:13
-
13:16
-
12:24
-
10:56
-
09:59
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:41
-
20:50
-
18:43
-
18:35
-
17:45
-
17:11
-
16:51
-
15:50
-
14:58
-
14:23
Партнерский контент