Палмер: Шумахер уничтожил Мазепина — это лучшее, что он мог сделать

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер подвёл итоги минувшего сезона «Королевских гонок», в частности поделившись мнением о гонщике команды «Хаас» Мике Шумахере и пилоте «АльФа Туари» Юке Цуноде.



«Мик проделал отличную работу в ужасно слаборазвитом «Хаасе», уничтожив своего товарища по команде Никиту Мазепина — это было лучшее, что он мог сделать.



Единственным реальным конкурентом для Мика в споре новичков был Юки Цунода, но для Юки этот дебютный сезон получился довольно сложным. Однако чувствуется, что он может больше, а четвёртое место в Абу-Даби придаст ему, как и всей команде, больше уверенности перед началом следующего сезона», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы 1.