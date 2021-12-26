Йост Капито: Албон может взять на себя функции лидера команды

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о новичке команды Александере Албоне.
«Мы теряем пилота, который за три года вырос в настоящего лидера команды. Джордж Расселл — сильная личность, он фантастический гонщик. Я уверен, что он способен повести за собой каждую команду, за которую будет выступать. Может быть, не с самого начала, но он свыкнется с этой ролью и прекрасно себя покажет. Для любого руководителя Джордж станет замечательным партнёром, вместе с которым можно добиться развития команды.
«Уильямс» теряет прекрасного лидера, но я уверен, что Алекс — хороший пилот, который способен развиваться и в итоге взять на себя те же функции. Он ориентирован на команду. У всех пилотов Формулы-1 большие амбиции, но он умудряется соблюсти баланс. Алексу не терпится снова начать выступать, его характер подходит команде. Я думаю, что нам под силу раскрыть лучшие его качества», — приводит слова Капито GPFans.
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