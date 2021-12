Никита Мазепин стал попечителем благотворительного фонда

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин вошёл в попечительский совет благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Этот фонд занимается системной помощью неполным и малоимущим семьям, в которых воспитываются дети с церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Я очень рад присоединиться к попечительскому совету фонда «Подарок Ангелу». Здесь работает замечательная команда. У нас грандиозные планы на следующий год. Мы уже начали прорабатывать ряд проектов. Планируем запустить их в начале следующего сезона. Наша совместная деятельность с фондом также будет направлена на расширение инициативы We Race As One для людей с ограниченными возможностями. Я убеждён, что каждый имеет полное право на реализацию своего потенциала в жизни, профессиональной среде и спорте», — сказал Мазепин.