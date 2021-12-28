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Марко дал комментарий относительно слухов о завершении карьеры Хэмилтоном

Марко дал комментарий относительно слухов о завершении карьеры Хэмилтоном
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможном завершении карьеры семикратным чемпионом Формулы-1, пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис сделает всё возможное, чтобы получить восьмой титул. Он всё ещё слишком хорош, чтобы остановиться. Раньше он мог справляться с поражениями, сейчас он тоже в состоянии это делать.

Единственное, чего я с нетерпением жду, так это то, насколько сильно его новый товарищ по команде Джордж Расселл сможет оказать давление на Хэмилтона. Боттас этого делать не мог. Это стало бы для нас преимуществом», — приводит слова Марко Sport1.de.

Изначально о возможном завершении карьеры Льюисом сообщил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. Поводом для этих слов послужила последняя гонка Формулы-1 минувшего сезона, по итогам которой в драматичной борьбе чемпионом стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

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