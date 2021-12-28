«Иначе выстрелит себе в ногу». Хилл дал совет Расселлу насчёт сотрудничества с Хэмилтоном

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предположил, как следовало бы вести себя Джорджу Расселлу с Льюисом Хэмилтоном в первый год работы в «Мерседесе».
«Думаю, что следить за этим будет крайне интересно. Уверен, что Льюис захочет помочь Джорджу. Вряд ли между ними что-то пойдёт не так. Мне кажется, что Льюис прекрасно осознаёт, что его карьера продлится уже не так долго, как карьера Расселла, поэтому он захочет помочь ему. Буду с нетерпением ждать, чтобы посмотреть, что же будет в итоге.
Но Расселл не должен слишком давить на себя. Ему не надо думать: «Я сяду в машину и буду быстрее Льюиса в первый же день». Он должен подготовить себя к этому, иначе выстрелит себе в ногу. Нельзя быть слишком уверенным в себе, когда рядом с тобой Хэмилтон», — приводит слова Хилла Daily Express.
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