Чемпион «Дакара» в последний момент получил шанс выйти на старт марафона

Южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс сообщил, что прибыл в саудовскую Аравию и примет участие в «Дакаре», если получит третий отрицательный тест на коронавирус.
«Наконец-то прибыл в Саудовскую Аравию на «Дакар» после трудных 10 дней из-за положительного результата теста на коронавирус. Впоследствии тест показал отрицательный результат в понедельник, а затем и во вторник, так что я смог приехать сюда. Теперь мне нужен ещё один отрицательный тест. Спасибо за все сообщения поддержки. Посмотрим, что принесёт нам гонка!» — написал де Вильерс в своём «инстаграме».
Напомним, ранее стало известно, что южноафриканец может пропустить гонку из-за положительного теста на коронавирус. В качестве кандидата на замену пилота назывался экс-пилот WRC Крис Мик. Де Вильерс — один из самых опытных автогонщиков в «Дакар», на его счету 18 стартов, восемь подиумов и одна победа.
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