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«Самый сильный дуэт в Ф-1». Алези — о пилотах, с которыми «Мерседес» выиграл бы оба титула

«Самый сильный дуэт в Ф-1». Алези — о пилотах, с которыми «Мерседес» выиграл бы оба титула
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Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези выразил мнение, что у его бывшей команды «Феррари» в настоящее время самый сильный состав пилотов.

«Самая большая проблема для «Феррари» — иметь в составе двух быстрых гонщиков. Я бы сказал, что у них самый сильный дуэт в Формуле-1. Если бы у «Мерседеса» был Леклер или Сайнс вместо Боттаса, они бы выиграли оба титула», — приводит слова Алези Corriere della Sera.

Напомним, в решающем заезде пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, что в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.

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