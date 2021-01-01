Боттас — о соперничестве с Хэмилтоном: знаю, что в состоянии с ним бороться

Финский гонщик Валттери Боттас поделился мыслями о соперниничестве с бывшим напарником по «Мерседесу», семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.



«Всегда был риск переусердствовать с моей стороны. Я не давал себе достаточно времени, чтобы дойти до той точки, где я хотел бы быть. Поэтому я просто принимал тот факт, что противостоять Льюису довольно сложно и я не всегда могу его победить. Но это вполне объяснимо: он очень стабилен и талантлив и очень хорошо проделывает свою работу. При этом я знаю, что в состоянии с ним бороться. Но я решил не корить себя, в случае если это не получалось», — приводит слова Боттаса F1i.



В следующем сезоне Валттери будет выступать за «Альфа Ромео». Напарником Боттаса будет китаец 1 Гуаньюй Чжоу.

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