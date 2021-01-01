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Николаев поделился мнением о первом месте в зачёте пролога «Дакар»-2022

Николаев поделился мнением о первом месте в зачёте пролога «Дакар»-2022
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Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал первым в прологе «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков. По итогам заезда он опередил на 7 секунд ещё одного гонщика экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Андрей Каргинов (также «КАМАЗ-мастер») стал третьим. После пролога Николаев поделился мнением о заезде.

«Пролог отличный, спасибо организаторам за возможность вкатиться в гонку. Непривычно было в первый же день ездить по дюнам и спускать давление в шинах практически до единицы. Было интересно: прыжки, полёты, трасса, переходящая немного в камни, небольшие дюны. Во многих поворотах сделали контрольные точки, чтобы участники не резали трассу. Мы проехали чётко по маршруту, штурман справился на отлично», – цитирует Николаева телеграм-канал команды «КАМАЗ-мастер».

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