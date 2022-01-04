Лебедев стал четвёртым на 3-м этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал американец Сет Кинтеро. Второй результат по итогам этапа у представителя Чили Франциско Лопеса Контардо, третьим стал Себастьян Эрикссон.
Россиянин Павел Лебедев продемонстрировал четвёртый результат.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Третий СУ:
1. Сет Кинтеро (OT3) — 02:52.23.
2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +5.16.
3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +7.03.
4. Павел Лебедев (Can-Am) +8.33…
6. Фернандо Альварес (Can-Am) +9.21.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 3 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 11:27.54.
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +9.09.
3. Павел Лебедев (Can-Am) +27.05.
4. Филипп Пинчедес (Can-Am) +1:19.00.
5. Фернандо Альварес (Can-Am) +1:33.19.
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