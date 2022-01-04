Лебедев стал четвёртым на 3-м этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов

Сегодня, 4 января, проходит третий этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал американец Сет Кинтеро. Второй результат по итогам этапа у представителя Чили Франциско Лопеса Контардо, третьим стал Себастьян Эрикссон.



Россиянин Павел Лебедев продемонстрировал четвёртый результат.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Третий СУ:

1. Сет Кинтеро (OT3) — 02:52.23.

2. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) +5.16.

3. Себастьян Эриксон (Can-Am) +7.03.

4. Павел Лебедев (Can-Am) +8.33…

6. Фернандо Альварес (Can-Am) +9.21.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 3 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 11:27.54.

2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +9.09.

3. Павел Лебедев (Can-Am) +27.05.

4. Филипп Пинчедес (Can-Am) +1:19.00.

5. Фернандо Альварес (Can-Am) +1:33.19.