Никита Мазепин стал худшим пилотом Ф-1 2021 года по версии пяти специализированных изданий

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин признан худшим гонщиком сезона-2021 по версии пяти автоспортивных изданий: Autosport, The Race, RaceFans, Racingnews365 и Planet F1.
Так, Autosport поставил Никите оценку 4,40 на основании подсчёта его среднего балла по итогам участия во всех Гран-при. В то же время его напарник по команде, Мик Шумахер, получил 6,19 (немец стал 15-м в рейтинге).
В The Race также посчитали среднюю оценку пилотов за все гонки. Оценка Мазепина — 3,1 из 10, Шумахера — 5,1 (Мик стал 17-м).
Три оставшихся издания — RaceFans, RacingNews365.com и Planet F1 — также поставили Мазепину худший балл. Резюмируя его выступление в «Королевских гонках», многие эксперты отмечали уменьшение количества ошибок у российского пилота, но при этом признавали, что ему ещё есть над чем работать.
Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 Мазепин не набрал ни одного балла в общем зачёте пилотов, заняв в итоге последнее место.
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