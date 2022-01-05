Отмар Зафнауэр покинул пост руководителя «Астон Мартин»

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр покинул коллектив, сообщает официальный сайт команды. Как сообщает пресс-служба коллектива, в настоящий момент замена на роль руководителя коллектива не найдена.



«Мы хотели бы поблагодарить Отмара за услуги, которые он оказывал команде в течение последних 12 лет, и пожелать ему всего наилучшего в будущем, поскольку он, несомненно, примет новые вызовы. К счастью, нами руководит сильная группа людей, так что мы можем позволить себе потратить время на изучение вариантов, прежде чем объявить о новой структуре команды. В настоящее время команда сосредоточена на подготовке максимально конкурентоспособной машины к началу сезона 2022 года», — гласит заявление «Астон Мартин».



Ранее СМИ сообщали, что Зафнауэр может продолжить карьеру в «Альпин».