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Отмар Зафнауэр покинул пост руководителя «Астон Мартин»

Отмар Зафнауэр покинул пост руководителя «Астон Мартин»
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Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр покинул коллектив, сообщает официальный сайт команды. Как сообщает пресс-служба коллектива, в настоящий момент замена на роль руководителя коллектива не найдена.

«Мы хотели бы поблагодарить Отмара за услуги, которые он оказывал команде в течение последних 12 лет, и пожелать ему всего наилучшего в будущем, поскольку он, несомненно, примет новые вызовы. К счастью, нами руководит сильная группа людей, так что мы можем позволить себе потратить время на изучение вариантов, прежде чем объявить о новой структуре команды. В настоящее время команда сосредоточена на подготовке максимально конкурентоспособной машины к началу сезона 2022 года», — гласит заявление «Астон Мартин».

Ранее СМИ сообщали, что Зафнауэр может продолжить карьеру в «Альпин».

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