Расселл: в 2022-м пять команд смогут всерьёз побороться за высокие позиции

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1.
«У «Феррари» был сложный период последние два года, они голодны до побед и могут вернуться в борьбу благодаря регламенту. Схожая ситуация и у «Макларена». У этих команд есть необходимая инфраструктура, талантливые инженеры и гонщики, которые готовы к борьбе.
Я считаю, что в 2022 году пять команд смогут всерьёз побороться за высокие позиции, стоит это учитывать. Важнейшей в этом сезоне станет скорость модернизации машины. Если какая-то из команд окажется быстрее остальных на тестах в Барселоне или в первой гонке в Бахрейне, это ещё не будет означать, что она сохранит преимущество.
Преимущество окажется у того, кто сможет понять машину и модернизировать её в ходе сезона. Думаю, что к концу сезона команды смогут добиться огромного прогресса в сравнении с первой гонкой», — приводит слова Расселла официальный сайт Формулы-1.
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