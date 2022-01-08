Хельмут Марко призвал пересмотреть подход работы стюардов

Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что работа стюардов должна быть более прозрачной, а их решения не должны казаться зрителям «случайными».



«Теперь у нас новый президент ФИА. То, что я уже слышал от него, звучит здорово. Когда в решениях не видно последовательности, возникает ощущение, что всё это выглядит каким-то случайным. Да, правила должны быть более точными, но стюарды также должны объяснять свою позицию более чётко и принимать более качественные решения. Каждый участник соревнований должен понимать, что за те или иные действия получит соответствующее наказание», — приводит слова Марко Motorsport Week.



Ранее Марко заявил, что силовая установка «Ред Булл» в настоящий момент не такая эффективная, как была в 2021 году.

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