Хельмут Марко призвал пересмотреть подход работы стюардов

Спортивный консультант команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что работа стюардов должна быть более прозрачной, а их решения не должны казаться зрителям «случайными».
«Теперь у нас новый президент ФИА. То, что я уже слышал от него, звучит здорово. Когда в решениях не видно последовательности, возникает ощущение, что всё это выглядит каким-то случайным. Да, правила должны быть более точными, но стюарды также должны объяснять свою позицию более чётко и принимать более качественные решения. Каждый участник соревнований должен понимать, что за те или иные действия получит соответствующее наказание», — приводит слова Марко Motorsport Week.
Ранее Марко заявил, что силовая установка «Ред Булл» в настоящий момент не такая эффективная, как была в 2021 году.
- 8 января 2022
-
13:47
-
12:34
-
11:49
-
10:46
-
09:59
-
07:19
-
00:56
-
00:10
- 7 января 2022
-
23:52
-
23:51
-
23:01
-
21:55
-
21:50
-
21:02
-
19:54
-
19:05
-
18:59
-
18:57
-
18:04
-
16:44
-
15:56
-
15:40
-
15:13
-
14:57
-
14:03
-
13:42
-
12:43
-
11:40
-
11:34
-
10:21
-
09:55
-
09:44
-
09:44
-
00:56
- 6 января 2022
-
23:56