Один из мотоциклистов-фаворитов «Дакара» попал в аварию ещё до старта 7-го этапа

Сегодня, 9 января, проходит седьмой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте мотоциклов лучшее время по итогам спецучастка показал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda). Вторым был Кевин Бенавидес (KTM), третьим — Хоан Барреда Борт (Honda).
Один из лидеров, Дэниел Сандерс (KTM), попал в аварию ещё до старта этапа, из-за чего был вынужден сойти. Гонщик травмировал левую руку на лиазоне. Ему была оказана необходимая медицинская помощь, после чего его доставили в больницу.
Дакар-2022». Мотоциклы. Седьмой СУ:
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо — 3:28.46
2. Кевин Бенавидес (KTM) +0.44.
3. Хоан Барреда Борт (Honda) +02.51
4. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +07.50
«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 6 СУ:
1. Адриен ван Беверен (Yamaha) – 23:45.02
2. Маттиас Валькнер (KTM) +05.12
3. Кевин Бенавидес (KTM) +05.23
4. Сэм Сандерленд (KTM) +5.38
5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +6.34.
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