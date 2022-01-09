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Серьёзная авария в грузовом зачёте «Дакара». Видео

Серьёзная авария в грузовом зачёте «Дакара». Видео
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На седьмом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022 произошла серьёзная авария в зачёте грузовиков. Ошибку на спецучастке допустил экипаж под номером 523 во главе с голландским гонщиком Мауриком ван ден Хёвелем. Их грузовик «Интернешенел» последовательно подскочил на двух кочках, а третья подбросила заднюю часть автомобиля ещё сильнее вверх, после чего пилот потерял контроль над грузовиком. Машина дважды перевернулась боком и получила серьёзные повреждения.

Права на видео принадлежат Amaury Sport Organisation (A.S.O.). Посмотреть видео можно в «инстаграме» ралли-марафона «Дакар».

Несмотря на аварию, экипаж сумел возобновить движение и завершить седьмой этап, пусть и с потерей двух часов относительно лидеров. В общем зачёте экипаж ван ден Хёвеля опустился на 12-е место.

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