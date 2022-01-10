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Сычёва рассказала, как избежала инцидента на седьмом этапе «Дакара»

Сычёва рассказала, как избежала инцидента на седьмом этапе «Дакара»
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Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.

«Мы на финише 7 СУ, это очень хорошо, потому что опять конец трассы прошли в темноте, там было немного дюн. Не очень удобно ездить в дюнах в темноте, потому что ты видишь только строго перед собой и невозможно выбрать более удобную надёжную дорогу. Но справились. Из происшествий на трассе в начале были небольшие раскатистые дюны, ехать можно по ним было быстро, но в одном месте был резкий сброс, я там пошла не по следам и не рассчитывала — нас сбросило даже немножко боком. Но сумела я вырулить, нажала на газ, не легли мы на бок, и это очень хорошо.

Очень много ехали в пыли. В пыли ехать невозможно, никакой скорости держать невозможно, даже просто непонятно, куда ехать — совсем. Пыль оседает очень долго, к сожалению. Пропустили две точки. Одну просто проехали и решили — бог с ним, 15 минут, а в нашем случае это неважно. Вторую точку попытались поискать. Наверное, зря, потому что в этот момент проехало очень много машин и грузовик, и как раз это было место, где пыль была особенно злой. Она не оседала очень долго, и мы после этого не могли их даже догнать, потому что ехали практически наугад, не видели дороги, на ощупь.

Ещё хотела сказать спасибо за поддержку в «Телеграм». Там кто-то послал меня на пляж. Я не против пляжа, конечно, я могу выдержать там денёк, наверное — скучновато. А народ очень меня поддержал, что сильно порадовало. Особенно хочу сказать спасибо Насте Нифонтовой и Маше Опариной, потому что это гонщицы, они понимают, про что говорят. Очень приятно, женская солидарность всё-таки существует», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.

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