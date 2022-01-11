Сычёва рассказала, как её экипажу пришлось искать дорогу в темноте на 8-м этапе «Дакара»

Российская гонщица Татьяна Сычёва рассказала, как для неё сложился восьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2022 в зачёте серийных мотовездеходов.



«Я практически счастлива, потому что сегодня было тяжеловато, честно говоря. Немножко накопилась усталость, и дюн было очень много. На самом деле они очень понравились: были очень интересные, штурман поводил нас по дюнам своими дорожками. Дюны были фишкой этого спецучастка. Видели много народу: они застревали в дюнах и выставляли сверху свои шлемы. Один раз чуть туда не попали.



Потом были каменные дорожки, пробили одно колесо. Одну дюну проехали с этим пробитым колесом — обнаружили прокол, только когда уже выехали на солончак. Видимо, спускало потихонечку. Остановились, поменяли. Ещё сожгли ремень вариатора, когда пошли быстрые дорожки — тоже поменяли. Было много пыли, но ветер её сдувал.



Опять попали в темноту. Самым забавным стал лиазон, где мы искали дорогу. Указан „поворот налево“, а там ничего нет. Ждём асфальта, а там, оказывается, не асфальт, а выход на грунтовку — и по ней километров 70. Ровная, конечно, но в темноте плохо видно, а надо ехать по направлению», — приводит слова Сычёвой телеграм-канал Cross-Country Rally.