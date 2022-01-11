«Знаю, как получать результат». Технический директор «Хааса» — о том, как поможет команде

Технический директор «Хааса» Симоне Реста рассказал, какую пользу лично он может принести своей команде. По словам Ресты, плюсом для «Хааса» может стать опыт его работы в команде «Минарди».



«Мне повезло начать карьеру в команде Формулы-1 «Минарди» — самой маленькой из всех, что я помню за всю профессиональную карьеру. Вот поэтому я и знаю, как добиваться результатов с небольшим количеством ресурсов и людей. Знаю, на чём нужно акцентировать внимание. Это часть моей ДНК.



Уже потом, из последней команды на стартовой решетке, я перешёл в первую. Это была довольно большая перемена. Кроме того, я работал в «Заубере»/«Альфа Ромео». Я бы сказал, что это как раз между ними двумя. Так что ничего неожиданного. Мы знаем, что нужно делать», — приводит слова Ресты The Race.

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