На «Дакаре» опять сменился лидер в зачёте мотоциклистов. Действующий чемпион сошёл

Сегодня, 12 января, проходит десятый этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Тоби Прайс (KTM). Второе место досталось Лусиано Бенавидесу (Husqvarna), тройку сильнейших замкнул Хоан Барреда Борт (Honda).



Отметим, что на первое место в общем зачёте вышел Адриен ван Беверен (Yamaha), показавший четвёртый результат. Лидировавший до этого Маттиас Валькнер (KTM) стал 21-м. Действующий чемпион Кевин Бенавидес был вынужден сойти после механических проблем на 133 км.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Десятый СУ:



1. Тоби Прайс (KTM) — 3:05.32.

2. Лусиано Бенавидесу (Husqvarna) + 02.09.

3. Хоан Барреда Борт (Honda) + 03.21.

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) + 03.35.

5. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +05.40

…23. Маттиас Валькнер (KTM)+15.55