Сотников выиграл этап «Дакара», несмотря на срабатывание в кабине системы пожаротушения

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар»-2022 и рассказал о небольшом происшествии на спецучастке.



«Первая часть этапа была очень быстрой. Стартовали следом за Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны. На этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон.



Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее — мы ушли с дороги и взяли её, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счёт чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стёкла, поэтому пришлось ехать аккуратно», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.