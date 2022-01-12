Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сотников выиграл этап «Дакара», несмотря на срабатывание в кабине системы пожаротушения

Сотников выиграл этап «Дакара», несмотря на срабатывание в кабине системы пожаротушения
Комментарии

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар»-2022 и рассказал о небольшом происшествии на спецучастке.

«Первая часть этапа была очень быстрой. Стартовали следом за Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны. На этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон.

Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее — мы ушли с дороги и взяли её, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счёт чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стёкла, поэтому пришлось ехать аккуратно», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.

Новость по теме
Сотников выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022