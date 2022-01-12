Сотников выиграл этап «Дакара», несмотря на срабатывание в кабине системы пожаротушения

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников прокомментировал победу на 10-м этапе ралли-марафона «Дакар»-2022 и рассказал о небольшом происшествии на спецучастке.
«Первая часть этапа была очень быстрой. Стартовали следом за Эдуардом Николаевым, успешно перепрыгнули небольшие дюны. На этом участке у нас сработала система пожаротушения, пришлось открывать окна и проветривать салон.
Перед зоной нейтрализации было одно хитрое место. Скрытая точка была чуть правее — мы ушли с дороги и взяли её, а Эдуарду пришлось сделать петлю, за счёт чего мы обошли его. Во второй половине ехали по каменистой трассе и извилистой дорожке с растительностью. Эти кусты сильно царапают кузов, можно было даже разбить стёкла, поэтому пришлось ехать аккуратно», — приводит слова Сотникова пресс-служба его команды.
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