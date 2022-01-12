Швейцарский участник «Дакара»: «Нива» едет отлично

Швейцарский гонщик Niva Red Legend Team Марио Якобер рассказал, как для его экипажа сложился очередной этап ралли-марафона «Дакар»-2022.



«Сегодня мы закончили 10-й этап «Дакар Классик», это примерно 470 километров. У нас был один навигационный тест и три нормативных, было два спецучастка примерно по 80 километров каждый. Последний был всего в двух километрах от бивуака — приятно финишировать и затем сразу видеть близко бивуак, обычно путь до бивуака составляет 170 километров. Поэтому сегодня мы даём интервью при дневном свете, так как ехали не так долго, как последние несколько дней.



Мы очень довольны, всё прошло очень хорошо, «Нива» едет отлично. Это была действительно отличная гонка, мы с нетерпением ждём следующего этапа в Бише, ландшафты и трассы здесь действительно хороши. Сегодня во время нормативного теста мы гонялись с другой «Нивой» в русле реки, нам понравилось. Сначала мы их обгоняли, а потом они обогнали нас. Это была хорошая гонка, повеселились. В конце мы остановились и сказали: «Эй, это была классная гонка, нам понравилось». Может быть, завтра снова будем гоняться с другой «Нивой», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.