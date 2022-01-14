Сэм Сандерленд стал победителем «Дакара» в зачёте мотоциклов

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте мотоциклов стал Пабло Кинтанилья (Honda). Второе место занял Рикки Брабек (Honda). Тройку сильнейших замкнул Тоби Прайс (KTM).



Лидер общего зачёта Сэм Сандерленд стал девятым, чего ему хватило, чтобы стать победителем всей гонки.



«Дакар-2022». Мотоциклы. 12-й СУ:



1. Пабло Кинтанилья (Honda) — 1:40.00.

2. Рикки Брабек (Honda) +00.05.

3. Тоби Прайс (KTM) +00.18

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) +00.29

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +01.13.

6. Мейсон Клайн (KTM) +01.23.

7. Лусиано Бенавидес (Husqvarna) +02.28.

8. Маттиас Валькнер (KTM) +02.57.

9. Сэм Сандерленд (KTM) +03.25.

10. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +04.18.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 11 СУ:

1.Сэм Сандерленд (KTM) — 38:47.30.

2. Пабло Кинтанилья (Honda) +03.27.

3.Маттиас Валькнер (KTM) +06.47.

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +18.41.

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +25.42.