«КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл «Дакар». Сотников во 2-й раз стал победителем

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занял Мартин Мацик-младший («Ивеко»). Третий результат показал Игнасио Касале («Татра»).

Ещё три экипажа «КАМАЗ-мастер»: Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Антона Шибалова — заняли четвёртое, пятое и восьмое места соответственно.



Сотников стал победителем общего зачёта. Напомним, Дмитрий праздновал победу на «Дакаре» и в прошлом году. «КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл «Дакар»

«Дакар-2022». Грузовики. 12-й СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:42.41.

2. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +0.32.

3. Игнасио Касале («Татра») +01.01.

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.40.

5. Андрей Каргинов(«КАМАЗ-мастер») +02.21…

8. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +06.21.

9. Алеш Лопрайс («Прага») +07.10.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 12 СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.

5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03:08.30.